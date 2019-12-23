中華電信基金會於21日舉辦「好厝邊生活節」親子公益園遊會，現場集結20多個來自全台「數位好厝邊」的社區及公益團體設攤與演出，還有紙風車劇團精彩表演、中華電信女子籃球隊與粉絲遊戲互動，現場熱鬧滾滾，陪伴民眾度過聖誕周末假期。

21日於板橋第一運動場前廣場舉辦的「好厝邊生活節」，藉由產業展售與趣味DIY體驗，讓民眾從中體會寶島各地的人文與故事。例如屏東黎明社區素有「博士粿」美名的紅龜粿，原本因人口老化而面臨失傳危機，如今結合大學生的創意，融入在地物產開發出新口味與新吃法，讓傳統食材也能跟上消費者的味蕾；桃園市新屋區愛鄉協會則讓民眾認識台灣本島最大石滬群與海「客」文化；屏東阿禮、高士部落透過串珠與童玩DIY帶領民眾進入傳統神話世界；還有來自花東、濁水溪畔等地，由小農友善耕作的特有米，讓孩子感受飲食與環境之間密不可分的關係，從而更加愛惜食物與這片土地。而最吸引孩子注目的玩具回收站則來自雲林麥寮，鼓勵家長引導小朋友將資源回收再利用，建立環保與分享的觀念。

除社區特色攤位，舞台上則有嘉義宋江陣、屏東森巴鼓、台東卑南族樂舞、花蓮家扶帶來的街舞演出，充份展現兒童與青少年的自信活力。現場也由台南白河林子內教會與花蓮黎明教養院院生帶來應景的聖誕表演，點綴濃濃節日氣氛。

中華電信基金會董事長郭水義表示，中華電信基金會深耕社區13年，已於全台各地建置89個「數位好厝邊」，從數位、文化、教育與產業等面向協助縮短城鄉落差；同時也結合中華電信最便捷的數位網路連結，讓全世界看到台灣偏鄉的故事與美好。今特別舉辦「好厝邊生活節」，藉由輕鬆、有趣的園遊會與表演，希望讓北部民眾認識各地特色、體會在地生活；並將偏鄉帶到城市、促進城鄉雙向交流，邀請全民一起關心全台社區與部落的發展。

熱鬧滾滾的「好厝邊生活節」，在紙風車劇團的演出中畫下句點，中華電信基金會也承諾將持續為台灣社區盡力，將資源投注在有需求的地方，陪伴社區前進。

(中時電子報)