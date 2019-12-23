迎接2020年職棒賽事，統一獅春訓階段將分成三階段報到，23日起第一階段報到主要以投捕選手為主，而第二階段將於1月3日報到，主要成員為參加冬季聯盟賽事選手正式歸隊投入訓練。

而2020開訓春訓典禮將在1月12日週日下午15：00台南新光三越台南西門店正式開始，全員報到與球迷一起迎接新球季，當天也準備一系列年度口號、主題曲及見面會，千萬別錯過。

2020年統一7-ELEVEn獅教練團也全新出發，一、二軍教練團名單如下：

【一軍教練團】

代總教練 林岳平

首席教練 高志綱

打擊教練 劉育辰

投手教練 Jamie Navarro納瓦洛

牛棚教練 羅錦龍

一壘及外野守備教練 郭俊佑

三壘及內野守備教練 周廣勝

捕手教練 陳瑞昌

體能教練 凃壯勳

【二軍教練團】

總教練 高建三

投手教練 鄭博壬

捕手教練 陳俊輝

打擊教練 林偉

內野守備教練 莊景賀

跑壘及外野守備教練 朱元勤

體能教練 江奕昌

復健教練 高政華

統一獅23日起第一階段報到，主要以投捕選手為主。（統一獅提供／鄧心瑜傳真）

(中時 )