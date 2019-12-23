屏東楊姓男子與友人聚會唱歌時，結識女子小麗（化名），雙方互加臉書好友，楊男得知對方生活不順，於是一人分飾二角，透過佯稱師承狐仙的自創帳號，建議女子與楊「陰陽調和」後藉此改運，不僅騙色又劫財，事後騙局遭揭，經屏東地院一審重判8年、可上訴。

判決指出，楊男與小麗結識後，得知她感情及工作不順遂，於是先在臉書建立虛擬帳號，騙說這人算命很準，好心推薦給女方；雙雙確認好友後，楊要求她取米撒在桌子上，拍照後上傳，隨即據此分析有關小麗感情事，讓她直覺分析精準，因此深信不疑。

楊男建立虛擬帳號、自稱師承狐仙，對女子劫色又騙財，屏東地院審結後一審判刑8年。（林和生攝）

日後有關工作及感情之事不順時，小麗總上網求助，經過數日，帳號傳來「楊男是你貴人」，與他發生關係能有助工作及感情，如果沒聽從，感情及生活都會更糟糕，並且教導她如何邀約男方到汽車旅館，雙方因而發生6次關係。

小麗後來又將友人小芳（化名）介紹給楊男，相隔數日，楊又如法炮製，除邀約發生關係，更瞎扯回程時要在他車上丟錢，有多少錢就丟多少錢，可以讓事事順利；這讓小芳不僅失身，又遭騙2萬餘元，事後才驚覺是一場騙局，氣得報警抓人。

承審法官認為，楊男自稱師傅為狐仙，以命運之事取信他人，讓女方認由他擺布，且案發後未能達成和解，造成女子身心上無可抹滅傷痛，僅在最後陳述階段當庭對2人道歉，審酌後就所處不得易科罰金徒刑部分，判處8年；另拘役95日得易科罰金，全案可上訴。

(中時 )