原民會自2014年起至今已於全國建置373處Wi-Fi使用點，今年全國建置56處，就有10處位於花蓮，讓部落居民通訊更加便利。（王昱凱攝）

原民會今年於全國建置56處無線網路系統，其中花蓮就佔10處，全縣數目達到105處，原民會主委夷將・拔路兒昨至玉里鎮正式開通「愛部落無線寬頻」，現場與桃園、台東、屏東等地連線，展現網路便利性。夷將同時大讚近年原民福利方針，活動之外不忘為蔡政府宣揚政績。

原民會表示，Wi-Fi建構計畫於2014年起跑，當時經費約2千萬，2016年獲得前瞻基礎建設經費挹注，編列9887萬元投入建制，近兩年更穩定以每年1億元建設約60處無線寬頻服務據點，已完工全國部落總數來到373處。

夷將表示，以往電信業者因成本與工程難度無法深入部落，透過無線存取機盒建構，單點可提供方圓100公尺內用戶使用，以散點方式分佈，讓老人家在戶外拿起手機就可與遠在外地打拼子女聯繫，成為醫療、教學、推廣文化利器。

典禮與桃園嘎色鬧、台東魯加卡斯、屏東禮納里與花蓮新城等部落現場連線，讓阿美族、泰雅族、排灣族與魯凱族人透過視訊就能遠距見面。過程中遠從香港入住禮納里部落的民宿旅客亂入視訊，意外成為插曲，也令不少族人燃起部落民宿想法。

夷將大讚近年政府對於文化健康站建置速度與部落照服員薪資調漲政策，將功勞歸於蔡英文，活動中數度提到感謝蔡總統看見原住民需求，在啟動典禮之際，不忘宣傳政績。

(中時 )