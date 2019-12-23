聖誕節將至代表2019進入尾聲，台灣之星為感謝消費者的支持，今(23)日宣佈自即日起至2019/12/31止，推出「聖誕特別企劃」，推出澎派的刮刮樂活動集結多重好康及超值優惠要回饋給消費者，保證張張有獎，不論想要辦門號、優惠折扣、買手機、搭家電或是暢玩各式加值娛樂都有優惠；送禮給親友或是趁年底犒賞自己整年的辛勞，通通都能一次滿足！

每到歲末之際，許多民眾總喜歡買張刮刮樂或彩券試試手氣，感受一下來年的運勢，因應聖誕跨年的到來，台灣之星於全台實體門市及台灣之星官方網站/APP推出「千元禮包刮刮樂」，不限台灣之星用戶，人人都可以參與、且張張都有獎，總計超過15萬個超值優惠，獎項精選暖系家電，包含現在熱門的氣炸鍋及陶瓷電暖器等最低5折起，還有手機/配件最高$1,000折價券、加值娛樂體驗序號及生活市集全面75折折價優惠等，當消費者刮出獎項後，只要簡單一鍵完成身份認證，就可立即兌換獎項、使用優惠。

「電信1212購物節」好評不斷！因應聖誕佳節到來，台灣之星宣佈大方加碼。凡於台灣之星網路門市新申裝/攜碼申辦指定機款，搭配月租$599資費方案，綁約36個月，即可享月租費終身月月折$100限定優惠，相當於月租只要$499就可擁有終身不限速上網吃到飽，且網內互打免費，還可免費帶走2019版iPhone 7 Plus(128G)；此外，適逢歲末家電換機潮，消費者可依平日實際使用需求，於台灣之星全台實體及網路門市買LG手持無線吸塵器濕拖版、象印10人份壓力IH電子鍋+THOMSON 2.5L氣炸鍋組合、奇美43型4K聯網LED液晶電視及Nintendo Switch主機藍紅(加強版)等熱門家電與人氣潮流商品，最高再享免費3年4G上網吃到飽。

台灣之星「雙12聖誕年終最後加碼」資費表。(台灣之星提供／黃慧雯台北提供)

針對從未體驗過台灣之星的新朋友，現在只要綁定台灣之星官方LINE好友並登錄領券，即可領取新朋友大禮包，包含 (1)超低月租$99吃到飽經典再現：新朋友可至全台實體/網路門市新申裝/攜碼申辦月租$99上網吃到飽資費方案，綁約24個月，每月可擁有5GB免費上網傳輸量，到量享5Mbps上網吃到飽，且網內互打免費，網外再送20分鐘，若每月贈送的免費網外語音分鐘數使用完，網外/市話費率也只要每分鐘$2。(2)多款萬元手機$0帶回家：購機搭配月租$999資費方案，綁約30個月，可享不限速上網吃到飽，網內互打免費、網外/市話再爆送900分鐘，原價萬元手機直接以$0就能帶走最新iPhone11(64G)、ASUS ZenFone6、小米9T Pro(256G)及OPPO Reno 2。(3)單購商品5折起，挑戰市場最低：精選多款熱門家電及人氣3C潮流商品，下殺最低只要5折起。

為歡慶台灣之星官方Facebook粉絲團粉絲數正式突破50萬人，即日起至2019/12/31前，只要新加入台灣之星官方Facebook或官方Instagram好友，並至台灣之星官方網站完成活動登記，就可以獲得$500購物金，還可再抽肯德基免費兌換券。

(中時電子報)