◎韓國瑜抱嬰惹議 父親手寫聲明曝光

韓國瑜22日出席寶寶爬行比賽頒獎典禮，典禮中擁抱、親吻女嬰，引發熱議，23日女嬰父親王先生受訪並提供手寫聲明，一、本人與太太，全程皆在活動現場，非有誰強把寶寶搶去拍照情事；二、上台與頒獎與嘉賓合照紀念，實屬常情，沒有同意不同意與誰合影；三、寶寶個性內向，不是媽媽本人抱時皆會大哭；四、姜冠宇醫師未經本人同意，即將寶寶的相片與另一寶寶感染皰疹病毒滿頭紅點、結痂照片放在一起，供網友討論、謾罵 有失公允，傷害到寶寶，本人將保留法律追訴權。

◎小內閣改組 侯：拚市政不是呼口號

新北市政府23日宣布，工務局長朱惕之和環保局長劉和然接任副秘書長，現任副秘書長林芥佑和文化局長蔡佳芬調任顧問。新任工務局長由捷運局副局長詹榮鋒升任，前教育局長、現任參事龔雅雯升任文化局長，新任環保局長由現任副局長程大維升任，25日生效。侯友宜說，除希望讓事務官有升遷機會，更要加強專業，讓拚市政不只是口號。

◎遠航停飛邁入第10天 旅客憂退費

遠航自13日停飛至今已邁入第10天，民航局截至昨日為止，受理退票共6萬5014筆，初步統計，退票張數約16萬9千張。旅客關心是否能拿回機票錢？民航局表示，上周已發文遠航，要求確實負起保護消費者權益的責任，並請律師聲請本票裁定。

◎嘉義火雞場爆禽流感 3114隻病禽難逃一死

嘉義縣繼17日太保一處種鵝場感染禽流感後，今（23）日再傳溪口鄉一處火雞場確定感染H5N2亞型高病原性禽流感，嘉義縣家畜疾病防治所獲報後，已將3114隻火雞全數完成撲殺，並進行清場工作。

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(中時電子報)