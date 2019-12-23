著眼於網通事業進入戰國時代，利潤逐漸式微，兆勁（2444） 致力於轉型，遂在既有的網通事業基礎上，新增半導體業務，兆勁董事長紀政孝23日特別舉行媒體茶敘，說明未來展望，紀政孝指出，半導體今年營收佔比已達3成，明年來自半導體的營收將大幅成長，營收佔比將由今年的只佔3成，提升至6成。

網通廠兆勁拚轉盈，為拉高毛利率決定轉進半導體領域，紀政孝指出，既有的網通業務很穩健，再加上多數員工工作資歷都逾十年，現不考慮放棄網通事業，而會以既有網通業務為基礎，另行發展半導體業務，事實上，今年兆勁半導體業務已有斬獲，除了記憶體的銷售外，今年十月也開始出貨mini LED，初估今年網通和半導體的營收佔比約為七比三，以今年的營運實看來，全年應該仍是小虧，明年在半導體業績擴大下，將力拼轉盈。

紀政孝指出，目前半導體的出貨多以白牌為主，但已有少部分開始以自有品牌「Abocom」做行銷，目前此部分出貨仍以零售通路為主，且佔比還不大，主要係透過香港的供應商出貨到大陸、印度和中東市場去。著眼於自有品牌商品的毛利率較高，兆勁為自行掌握通路，明年計畫成立香港子公司，另以自有品牌行銷的產品品項也將擴及Micro-SD記憶卡、SSD固態硬碟、USB隨身碟、DRAM。

除了半導體產品的銷售外，紀政孝指出，兆勁也著手跨入光速光通訊雷射晶片(VCSEL Chip)以及減薄再生晶圓材料等新領域，預期明年明年光速光通訊雷射晶片、減薄再生晶圓材料以及記憶體模組事業，都會有新產品、新客戶導入，屆時來自半導體的營收將大幅成長，內部初估，明年網通的營收佔比將下修至四成，餘下六成將全數由記憶體貢獻，其中傳統半導體銷售營收佔比約五成，餘下的一成則會由光速光通訊雷射晶片、減薄再生晶圓材料貢獻。

紀政孝指出，看好5G新產品高速先進雷射晶片與半導體相關產業未來的成長性，兆勁已在今年投入大量資本支出，明年可望減少費用支出，目標鎖定拼轉盈。

(工商 )