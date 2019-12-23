在全球創業觀察（The Global Entrepreneurship Monitor，GEM）所發布的「2018／19年全球報告」中，首次新增國家創業環境指數（NECI）排名指標，臺灣僅次於卡達、印尼、紐西蘭，在全球排名第四，台灣名列前茅主要是政府近年積極透過政策引導新創投資，扮演關鍵的角色，特別因應金融科技的發展，不論是服務數位化，或是開放銀行的趨勢，都促成金融機構積極與新創業者合作。

台新金控資訊長孫一仕表示，台新藉由與新創業者合作，希望共同打造符合市場需求，且結合生活與金融應用場景的新商業模式。台新積極與各新創圈接觸，除了加入金融科技創新園區、芬恩特創新聚落、政大國際產學聯盟外，近期更贊助「識富天使會」首屆舉辦的「識富天使新創加速計畫」。

「識富天使會」是台灣最大的獨立天使投資人社群，定期安排在草創初期且缺乏資金的新創團隊進行募資提案，目前已舉辦過19場募資提案說明會，並獲得逾100組新創團隊的迴響，且有相當多的投資人積極參與。每場說明會中除了由具經驗的投資人提出個案經驗分享外，也會適時提供資源協助參與說明會的新創團隊。

由於「識富天使會」積極參與新創的理念與台新不謀而合，因此，台新乃參與贊助「識富天使新創加速計畫」，並擔任甄審與評論。日前「識富天使新創加速計畫」在台新金控總部進行成果發表會，包括天使投資人、新創加速器、新創團隊、台新高階主管等逾百人共同與會。

孫一仕指出，對於新創業者而言，開發創新服務並非一蹴可幾，特別是要與金融機構的合作是需要經過無數次的磨合才可能有機會找到切入點。以台新銀行與提供中小企業金流記帳雲端服務的新創公司合作為例，雙方經過近三個月不斷溝通、調整，才取得合作模式的共識，並藉由合作共創雙贏。台新為加速創新服務，特別成立「數位策略小組」，該小組並做為與新創業者「快速通關」的接口，藉由合作進一步協助有潛力的新創業者業務發展。

面對金融科技創新，孫一仕強調，需要以全方位的角度去思考潛在的可能性，並要具備反複試驗的熱情；對於擁有創新DNA的台新金控而言，期待與更多的新創夥伴合作，共同打造深度、廣度兼具的金融應用場景。

(工商 )