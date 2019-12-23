教育部次長劉孟奇率領我國大專校院代表出席12月17日至21日於越南河內舉辦之第6屆「台越教育論壇」，雙邊官方並簽署「台越高等教育文憑及培訓課程互認協定」，越南提供他們官方認可的246所高等教育機構名冊，將為我招收越南學生增添利基。

目前越南在台灣就讀的學生有1.3萬人，台灣在越南讀書的學生則僅70人。教育部國際及兩岸教育司長畢祖安說，台灣近年招收不少越南生，但越南有340多所大學，如果他們學生要到台灣讀書，但畢業的學校不是那麼有名時，我國要透過越南駐台機構去核對查證，很麻煩。

在這次「台越教育論壇」中，由駐越南台北經濟文化辦事處代表石瑞琦與駐台北越南經濟文化辦事處代表阮英勇簽署「台越高等教育文憑及培訓課程互認協定」，這是一個由雙方官方簽署的協定，意義重大。

畢祖安說，這項協定內容著重台越雙方相互採認學歷，並列明進入高等教育機構就讀之學習歷程條件，協定並載有官方認可高等教育機構名冊，包含我方168所大專校院及越方246所大專校院。以後越南學生如果畢業自這246所大學，他們的學歷直接被我方採認。

畢祖安說，這項協定使越南學生往來升學更便利，順利銜接雙方各階段教育，可大幅促進雙方留學交流，有助於吸引更多越南學生來臺就讀，同時鼓勵我國學生赴越南留學。以後台越官方認可的學校若有變動（如整併或退場），也可透過這個協定來互相告知。

教育部表示，鑑於越南已與東協國家間有學歷互認框架及資歷架構，「台越高等教育文憑及培訓課程互認協定」更有助我國參與東協國家高等教育國際化進程、促進人才培訓之合作交流。

(中時 )