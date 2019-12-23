比利時陸軍正在升級游騎兵輪式裝甲車(Pandur APC)的安全防護力，然而新增加的防護裝甲卻使車內空間變得狹窄，比利時國家公共廣播公司VRT稱，這些改進恐怕會使「高個子士兵難以搭乘」。

俄國衛新網報導，游騎兵裝甲車是奧地利史泰爾-戴姆勒-普赫公司(Steyr-Daimler-Puch AG)在1980製作的6輪式裝甲車(游騎兵2式改成8輪)，在國際市場上頗受歡迎，1996年，比利時也購入44游騎兵1型，做為步兵運輸之用。

然而，80年代的游騎兵，對於路上的簡易爆炸裝置(IED,俗稱土製炸彈)防護力較缺乏，因為炸彈會從車輛的底部爆炸，破壞懸吊系統，必須對車底結構加強才能有效防護，比利時陸軍已經投入3100萬歐元來升級游騎兵，強化的重點就在底盤，但是車內空間就會被佔用，據VRT廣播公司的報導，只有身高不超過170公分的駕駛與砲手可以不受妨礙的工作，超過這個身高，進出都會變得變得非常困難。

奧地利游騎兵裝甲車，相當受到國際好評，與瑞士的食人魚裝甲車齊名。(圖/ European Land Systems)

比利時陸軍承認有這個問題，但他們認為，招募裝甲車乘組員的過程，就已經說明了身高限制，他們可以招到合適身高的裝甲兵，至於擔任乘客的步兵們，只要習慣上車的動線，問題也不算太大。

只是外界仍然擔比利時不容易找齊裝甲兵，因為眾所周知，比利時男人的平均身高，名列世界前茅。

(中時電子報)