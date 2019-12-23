為衝直播主人氣，詹男等人以不實的網頁在網路散佈，被起訴。（陳淑芬攝）

為衝直播主人氣，詹男等人以不實的網頁在網路散佈，被起訴。（陳淑芬攝）

衝直播主人氣，衝到吃上官司！詹姓、吳姓及方姓男子從事「直播主後台經營」工作，為增加「直播主」的能見度，製作「王品餐飲集團」、「中油」及「全聯」等知名品牌公司的「你分享、我請客」、「免費送1年中油加油金」及「發送500禮券」等不實網頁，在網路散佈。台中地檢署23日依妨害信用罪將3人起訴。

王品、中油及全聯公司的員工在網路上赫然發現網路竟流傳不實宣傳促銷活動，包括有「王品集團25周年 你分享 我請客」活動、中油公司的「送免費一年中油加油金」及「響應父親節！全聯破天荒限時發送500禮券」等，

分別向警方報案。

經追查，26歲詹男、25歲吳男及23歲方男等3人，從事「直播主後台經營」工作，為衝直播主人氣，冒名知名公司製作不實的「好康」、「促銷」等網頁，在2018年5月24日至7月7日期間在網路散佈，吸引網友點擊，就會連結到Line ID「@xzq0061p」等帳戶的「加入好友」網頁，藉此增加好友名單，達到宣傳效果。

(中時 )