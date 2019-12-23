星展銀行發佈2020年第一季投資展望報告指出，槓鈴式投資策略在2019年表現良好，其中看好的新加坡房地產投資信託（REITs），在2019年上漲約22％，美國科技業上漲約45％，展望2020年，持續偏好槓鈴式投資策略建構投資組合，同時佈局創造收益的資產，及受惠數位化潮流、人口老化以及大陸中產階級成長等題材的股市。

星展銀行表示，2020年將為G3國家央行暫停進一步降息，但維持寬鬆貨幣政策的一年，因為公債殖利率曲線過度平坦，且利率已處於極低的水準。美國經濟將受到具有韌性的國內消費和謹慎的投資成長兩個因素的多空拉鋸，歐元區的經濟成長仍將處於較為疲弱的狀態。

地緣政治風險上，星展銀行指出，中美貿易戰在2020年依然會是市場擔憂的事件之一，同時需要留意英國脫歐和香港社會運動事件的發展。且儘管2020年通膨率顯著上揚的機會不高，但可望觸底反彈，食品和基礎金屬價格的走勢顯示，不會出現通貨緊縮。

隨全球寬鬆貨幣政策的效果有限，政策重點將著重在財政政策，市場關注焦點將轉至德國。星展銀行認為，預料股市部位仍將偏低，顯現未過度投資的市場，至於公債殖利率上揚的環境，則有利股市2020年的表現，加上美國企業獲利表現較良好，持續相對看好美國股市。

星展銀行強調，由於貨幣政策走向的分歧將持續支撐美元指數，日圓會有避險相關的需求，需要寬鬆貨幣政策才會使日圓的表現較為弱勢。且預期G3國家公債殖利率曲線將轉趨陡峭，短天期利率將持穩，經濟成長動能的改善，將溫和推升長天期利率。

預料2020年信貸市場考慮違約率與到期殖利率，BBB／BB評級債券較具有投資價值，相對看好新興市場債，預期信貸利差將會收緊。星展銀行建議，投資主題聚焦數位化的潮流，將帶動全球半導體需求，及受直播興盛，電子競技相關產業將有顯著的成長。

(工商 )