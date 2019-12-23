新竹縣23日公告明年地價評議結果，公告土地現值平均上漲0.9％、公告地價調降0.11％，其中，公告現值「地王」為竹北市竹北光明六路、縣政九路口的永豐銀行持續蟬聯，公告現值為每坪84萬元。

新竹縣地政處表示，此次考量改善新竹縣各鄉鎮市地價不均衡的問題，並考量民眾負擔能力及地方財政自主，2020年公告地價平均調降0.11％，約有83.5％區段公告地價未調整或調降，民眾地價稅負擔可稍理減輕。

至於公告土地現值部分，新竹縣因公告現值已占市價的九成，因此此次調整以顧及各鄉鎮市區整體均衡性為主要方向，加上目前房市氣氛保守觀望持平，因此公告土地現值調整漲跌幅較趨緩，平均上漲0.9％。

新竹縣地政處表示，為讓公告土地現值更合理反映區域地價水準與動態差異，近年持續推動地價區段劃分細緻化、合理化，明年年新增地價區段數33個，全縣13鄉鎮市土地共劃分3,711個地價區段，公告土地現值約有14％區段因整體開發、土地使用管制變更及反映土地建物現況及實價登錄動態等原因，而呈現上漲。

最高地價區段位於竹北市光明六路東一段（交流道至自強南北路間）的商業區區段，每坪約79萬元，最低地價區段則位於尖石鄉山坡地與石安及馬洋山等國有林班地，每坪264元。

(工商 )