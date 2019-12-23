看準日本勞動力不足的龐大商機，國內無人化智能旅店整合管理系統領導品牌敦謙國際智能酒店23日與日本WBF飯店集團簽約，將台灣本土研發的旅館智能整合管理系統輸出日本，並於大阪打造示範店，創台灣無人化智能旅店整合管理系統國際化先例。

這是敦謙國際今年2月與馬來西亞地產集團綠盛世簽合作進軍南洋市場，7月又受官方單位青睞，獲國發會投資天使創業資金1500萬元後，集團再添動能。敦謙智能執行長吳秉庭表示，看好旅館智能管理後市，目前已有多個私募基金表達投資意願，敦謙智能未來會持續擴大經營規模。

創立於2009年的敦謙最早是經營小型平價旅宿，並專注於台中逢甲地區的物業租貸與代管經營，2015年起著手布局智能旅店的垂直整合，同年10月開設全球首間智能化無人旅店CHASE Walker Hotel。2017年又開出第二間智能無人化旅店Drean Mansion Hotel，目前全台已有4家直營管理智能旅館，近期將在台北與桃園再開出2家，總客房數超過300間。

敦謙國際智能資本額為1億零45萬元，鎖定客房數只有30至50間客房的小型旅館為主要客戶，因這些酒店欠缺專業團隊且無經營管理Know How，敦謙智能提供飯店管理、新零售平台、銷售通路整合、商業數據分析、物聯網終端設備， 以及自動化機器人和會員服務系統等整合服務。

敦謙智能2018年營收約1.1億元，2019年上看1.4億元，吳秉庭表示，在與日本WBF飯店集團合作之前，敦謙在中國、馬來西亞均已和不同企業簽訂合作，2019年的房源數已洽談近2000間，2020年可望達3200間，若順利完成，全年營收目標可望上看5億元。

日本WBF集團成立於1977年，集團旗下經營事業包括旅館飯店、旅行社、觀光巴士，以航空票務代理，2017年集團營收約72億元台幣，其中酒店事業占35％。

吳秉庭表示，敦謙智能將循序漸進導入日本市場，未來半年先協助WBF集團進行飯店人員訓練，與機器人共同服務並協助旅客了解無人化旅宿，透過觀察營運數字即時優化智能系統及機器人的服務品質，3至6個月後旅館才正式轉型為智能旅館。

(工商 )