網絡娛樂服務品牌 Netflix 今（23）日舉辦全新華語原創影集《誰是被害者》的卡司發佈會。由總監製曾瀚賢、製作人湯昇榮、徐國倫，兩位導演莊絢維、陳冠仲，以及編劇梁舒婷、徐瑞良、黃雨佳率領主演張孝全、許瑋甯、王識賢、丁寧、黃河、鄭⼈碩、陳家逵、夏靖庭、李沐以及特別演出的林⼼如登台亮相，眾星雲集場面盛大。

Netflix全新華語原創影集《誰是被害者》主要演員劇照。(Netflix提供／黃慧雯製)

Netflix自從推出華語原創影集後，致力支持臺灣在地優秀作品及創作者，無論是製作團隊或演員卡司皆是重量級陣容，且全季一次上線躍登190個國家，更是讓作品瞬間在全球各地引發討論度和熱潮，這次《誰是被害者》的公布，更見Netflix對華語內容產業邁向全球市場的用心。

今日發佈會的開頭，Netflix首度公開《誰是被害者》前導預告，片中可見主演張孝全挑戰飾演患有亞斯伯格症的鑑識官「⽅毅任」一角，正前往染滿鮮血的命案現場，犯罪懸疑劇情極度吸睛，誓必在全球再掀起一波追劇熱潮！

為了打造出別具風格的推理懸疑神作，總監製曾瀚賢及製作人湯昇榮號召堅強製作團隊，光是將天地無限的原著小說改編成劇本就耗費近兩年時間，交由《人面魚：紅衣小女孩外傳》導演莊絢維、新銳導演陳冠仲執導，《人面魚：紅衣小女孩外傳》獲獎的剪接師解孟儒、攝影師劉至桓聯手操刀。拍攝過程也力求絕對真實，導演莊絢維回憶一場印象深刻的戲就令眾人咋舌，原來是他選擇在真正的解剖室進行拍攝，中間兩度空班讓該地可以照常處理工作、劇組一進到室內就聞到屍體散發出來的味道！挑戰鑑識官職人身份的張孝全，這次不但得去到隱隱飄出屍味的解剖室拍攝，還同時要揣摩亞斯伯格症病徵，讓他坦言「很興奮也很頭痛！⽅毅任這個有情感缺陷的鑑識天才不好演。」更慶幸在開拍前劇組安排了鑑識中心專業人員與法醫組和演員詳細解說劇本背景，拍攝重要場次時也都到場指導，為演員壯膽兼教學。

《誰是被害者》是透過鑑識科學探討人性議題的故事，由編劇團隊耗時兩年多，經多次田野調查取材後才完成的作品。除了表達對團隊的感謝，總監製曾瀚賢更表示：「我們希望不斷推出能夠讓社會有共鳴的故事，這次刑偵劇的故事絕對是一個全新的題材！台灣其實有很多非常棒的IP可以改編，非常開心這次能夠和Netflix合作，讓台灣好的作品走向國際，期待未來有更多更好的合作機會」。

《誰是被害者》成功集結眾多實力派演員同台飆戲。本身私交甚好的林心如、許瑋甯更是繼經典劇集《16個夏天》後再度同台演出。劇中疑點重重的兇殺命案中聯繫著各個重要關係人，裡面李沐、黃河、金馬獎最佳女配角得主丁寧、陳家逵、鄭⼈碩、資深戲骨演員夏靖各自角色中代表的是社會現實縮影，看似毫無關聯卻又暗藏玄機，今天首次釋出的前導預告結尾燃起熊熊火焰宣告「殘酷世界，每個人都是被害者」更是吊足觀眾胃口。Netflix華語原創影集《誰是被害者》即將於2020年4月30日上架。

(中時電子報)