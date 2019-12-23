彩繪大師馮進興將嘉義縣鹿草鄉龍湖宮門神的眼神畫得栩栩如生。（張毓翎攝）

嘉義縣鹿草鄉龍湖宮展出的三代祖師神轎，距今已有300多年。（張毓翎攝）

嘉義縣鹿草鄉龍湖宮擁有許多珍貴文物資產，廟裡最特別的是門神秦叔寶、尉遲恭，彩繪大師馮進興將門神眼神畫得惟妙惟肖，人站在任何觀測角度，祂的眼睛和腳亦隨移動，但在歲月洗禮下，上頭顏料漸漸剝落，由於馮進興年事已高，表示無法再重製相同逼真的模樣，因此想鑑賞此作品者，千萬不能錯過。

廟公張耀允表示，之前廟方聯絡住在高雄市的彩繪大師馮進興，馮表示他年事已高，沒有信心再呈現同樣活靈活現的彩繪作品，龍湖宮主祀的「三代祖師」神尊是泥塑之作，原本神明的眼神也是栩栩如生，但經過修復後，牠臉部神韻原有的風貌就不見了。

張耀允說，有鑑於此，廟方對於馮大師的門神作品十分細心呵護，再找到像馮大師一樣，有如此厲害的創作功力，勾勒出門神形象，仍需一段時間，為了不讓其作品褪色，因此只要陽光太強烈時，他就一定會將這2扇門敞開到室內，幸好門前有遮風擋雨的屋簷，否則作品碰到雨水，顏料會更快速脫落。

張耀允說，廟裡除了門神外，還有展示三代祖師的百年神轎，距今已有300多年，神轎造型莊嚴、格局對稱、用色典雅、架構工整，具中國古典建築大城之特色，在同一類型的神轎，全台尚無出其右者，因此也是本廟珍藏的一寶。

(中時 )