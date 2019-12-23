全國最熱鬧的原鄉耶誕晚會，將於24日「平安夜」，在信義鄉羅娜村登場，信義鄉長全志堅歡迎大家共襄盛舉，體驗充滿布農族風情的耶誕慶典；因應晚會帶來大量人潮和車流，信義警分局也將執行交通疏導管制措施，請駕駛人配合。

每年平安夜，信義鄉羅娜部落和地利部落天主堂，同步舉行晚會，今年主場在羅娜，傍晚6時起，在羅娜部落圓環舉行祈福禱告、詩歌禮讚，以及點燈、放煙火；耶誕晚會則在天主堂登場。

信義警分局為確保交通順暢，執行交通管制，地利村部分，省道台16線苗圃到地利，禁止甲類大客車行駛；地利至合流坪禁駛乙類以上大客車；投91線（信和道路）除固定客運班車，禁駛甲類大客車行駛（鄉公所同意核發許可者例外)。

羅娜村部分，遊客來程請循台21線98.95K（美信巷口）→投91線→羅娜圓環→至停車場；羅娜村遊客返程，停放羅娜花卉園區、羅筆路車輛，由羅筆路接台21線。停放社區內車輛，循投91線接台21線。＃耶誕晚會 ＃平安夜 ＃信義鄉 ＃羅娜 ＃地利 ＃天主堂

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