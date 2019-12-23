沙烏地阿拉伯檢方今天表示，5名涉嫌在去年10月，謀殺沙國流亡記者卡舒吉的嫌犯，今天被法院判處死刑，另外3嫌共被判24年有期徒刑。至於國際社會信誓旦旦指稱的本案首謀、沙國王儲穆罕默德左右手─王室法院顧問卡塔尼（Saud Al-Qahtani），雖然在命案後遭到調查，但並未被起訴，也已經獲釋。

沙國檢察官沙拉安（Shalaan al-Shalaan）指出，這起兇殺案是一場「流氓行動」，共有11名嫌犯受審，但審訊程序並未公開。

卡舒吉為沙國異議記者、並為美國《華盛頓郵報》撰寫專欄。他去年10月在進入土耳其伊斯坦堡的沙國駐土耳其領事館後，便人間蒸發。沙國官方直到當月底才宣布，卡舒吉在領事館內與沙國調查人員爆發爭執和肢體衝突，導致卡舒吉死亡。

之後陸續曝光的錄音譯文和調查簡報更顯示、卡舒吉在領事館遭沙國打手殺害前不斷喊著「我喘不過氣了！我喘不過氣了！」譯文更記載卡舒吉的屍體遭鋸子支解的聲音，兇嫌並接到指令，要開音樂來聽以蓋掉聲響。

這樁海外殺人案震驚全球，沙國王儲穆罕默德形象掃地，西方政府與美國中情局都認定，是王儲下令殺人，但沙國矢口否認，稱王儲並未涉案。

(中時 )