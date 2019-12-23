根據永慶房仲網針對千名會員所作統計結果顯示，由於近期全球股債氣氛大好，美台股股價指數頻創新高，影響投資商品資金流向，不少資金流向股債市，然而黃金避險看好度比重比上季降8個百分點，是近一季下降比重最多的金融商品。

中美貿易戰引爆已持續近2年，近期貿易衝突降溫，雙方即將在2020年元月簽下第一階段協議文本，對於中美貿易戰對購屋意願影響程度，根據永慶房仲集團近期調查顯示，43％消費者認為中美貿易戰雖會影響購屋意願，但其影響比重已較先前降，從前一季有49％消費者會受影響本季已再降至43％。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑指出，從此次調查結果可看出，中美貿易戰對於購屋意願的影響程度會隨著貿易戰情勢而有變化，近期中美貿易戰氣氛和緩後，則較不會影響民眾購屋意願。

在市場投資氣氛轉趨樂觀之後，消費者對於資金流向以及避險標的的選擇也略改變。據永慶房仲調查顯示，雖然房地產仍是消費者資金避險的首選，占比為32％，但已較上一季的35％降3個百分點。本季降最多的的投資商品則是黃金，從上一季的33％降至本季的25％，法人表示，除了投資氣氛較樂觀之外，金價近期回檔從每盎司在1500美元掉到1480美元，也會影響到投資人持有黃金的信心。

另據此次永慶調查資料顯示，本季投資人看好比重上升的金融標的有一、定存和外幣存款，分別上升6個及1個百分點；二、股票和債券也各上升3個和2個百分點。對於此現象，法人解讀在股債市都來到相對高檔時，投資人多空看法更加分歧，有的人怕回檔，因此會先獲利了解，將資金轉進定存；有的投資人續看多，認為多頭會繼續，使得資金續挺進股債。

唯一不變的是房地產，民眾認為房地產是消費者資金避險的首選。謝志傑指出，房地產屬於耐久財的一種，除了保值與避險功能外，還具備投資效益。

(工商 )