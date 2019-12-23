員警指示陳女打空擋，轉動方向盤，由員警推車至路旁。（台中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

陳女開休旅車，行經大墩十一街與大英街口時，車輛突然拋錨，員警指示陳女打空擋，轉動方向盤，二名員警合力將車推至路旁。（台中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市一位50歲陳姓市民，日前開車出外出洽公，行經南屯區大墩十一街與大英街口時，車輛拋錨，進退不得，台中市警局第四分局大墩派出所員警剛好巡邏經過，經多次發動不果，員警請陳女將排檔打至空檔，並操控方向盤，由二名員警合力將車輛推至路旁，順利恢復交通秩序。

日前下午3點多，一位陳姓女市民，開車行經南屯區大墩十一街與大英街口時，車子突然熄火，再也發不動，陳女緊張得趕快聯絡拖吊車來救援，恰巧大墩派出所二名員警巡邏經過，立即給予協助。

員警試著多次啟動汽車皆未果，於是先安撫她的情緒，並請她坐上駕駛位、排空擋，並將方向盤慢慢往右打，二員則合力在車後推車至路旁，過程中陳女還緊張得頻頻踩剎車，讓推車的員警倍感吃力，員警只得要她不要緊張，不要一直踩煞車，這才順利推向路旁。

陳女感謝警察在市民有困難時，即時幫助。大墩派出所長葉信良呼籲社會大眾，發生車輛故障不要慌張，儘快放好警示標示物，避免後車追撞，再聯繫道路救援，平常出門前先行檢查車輛油量是否充足或有無故障情事，如遇不明原因導致交通阻塞，可請員警協助或請道路救援來拖吊排除。

(中時 )