23日中職召開領隊會議，針對明年賽季做討論，其中中華隊是否能前進奧運，也嚴重影響中職下半季賽程，中職秘書長馮勝賢表示，若中華隊無法前進奧運，中職將因賽程緊迫，而發生中職31年來首次停辦明星賽。

目前中職已確定3月14日為中職31年球季開幕戰，由樂天桃猿對上中信兄弟，不過為了配合備戰6搶1奧運資格賽，3月23日至4月5日將停賽兩周，4月7日恢復賽程，開幕前一個月才會正式公布上半季賽程。

目前中職賽程安排，上、下半季中間會預留兩周的補賽周，明年補賽辦法會和今年下半球季一樣，平日若有空檔就先補賽，盡量不影響下半季賽程，將時間壓縮到7月2號以前完成上半季。

而下半季賽程因為受到中華隊是否前進奧運影響，目前將先不公布，會先準備是否闖進奧運的兩種版本賽程。不過目前已討論出，若中華隊順利前進奧運，下半季會再停賽三周，其中將嚴重影響是否舉行明星賽。

若中華隊打進奧運，明星賽會在停賽三周的期間舉行，可能當作中華隊熱身賽；不過若中華隊沒打進奧運，因為6搶1已經停賽2周，導致賽程緊迫，因此明星賽將取消，這是自中職元年以來，史上首度停辦明星賽。

中職也補充說明，明星賽任何措施，包含日期、舉辦方式，都要由中華隊總教練同意，不過目前人選尚未確定。

(中時 )