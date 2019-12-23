無黨籍左楠區立委參選人郭新政拋出「打黑金、掃權貴」。（郭新政競辦提供／柯宗緯高雄傳真）

無黨籍左楠區立委參選人郭新政全憑自己積蓄參選，勇敢挺身而出希望改變台灣惡質政治文化。（郭新政競辦提供／柯宗緯高雄傳真）

高市左楠區立委激戰中，7號候選人、無黨籍的郭新政被視為勇闖政壇的「小白兔」，因捲入「誰摔死了李新」事件爆紅後，孤身隻影到高雄參戰，競選主軸拋出「打黑金、掃權貴」，她直說，2020是一個很棒的契機，許多第三勢力竄出頭，告訴台灣人：「欸！藍綠真的夠了啊，換人做做看吧！」

郭新政提到，自己看不下去，社會上不公不義的事件，於是毅然決然結束退休人生重新復出，想幫年輕人拚一個未來。她在網路上有幾十萬的支持者，一路從拍《誰摔死了李新》，到現在宣布競選都一路支持，這些人是她每天起床繼續戰下去的動力。

她參選議題聚焦處理「打黑金、掃權貴」，誓言除掉動用權力對付老百姓的官大人，台灣一堆貪汙、關說的在路上跑好像沒事；喬事情、安插自家人馬跟喝水一樣自然，強調她一上任就會馬上針對這些人來立法。

針對左楠在地的建設和發展，她也會投入許多心力，尤其是左營、楠梓有空汙的問題，檢測排放和督促工業區的環保標準是首要任務，兼顧發展和健康才是一個正常的城市，「發財發了沒命花，那也是很可怕的事情」。

對於年輕人買不起房，她則認為，問題出在台灣不動產市場不透明，閹割掉的實價登錄和過低的持有成本，讓過去幾年來房價成長幅度居世界前幾名。

她認為，很多人講說「年輕人買不起用租的就好」，這不公平，應該先讓市場回到公開透明，降低可以上下其手的機會，再來談相關的配套措施。

她說，興建大量的公宅也是必要的，歐洲國家動輒15％以上的社會住宅戶數，荷蘭高達30％，亞洲國家像是日本、香港、韓國也差不多有10％左右的水準，但台灣社宅比例低得嚇人，是少於0.1％的總戶數，是已開發國家的墊底，結果還一堆官員在探討說為什麼少子化，問題就擺在那，沒人敢處理而已。

她強調，這次參選沒收取任何財團的政治獻金，甚至連粉絲想捐，「我都請他們自己拿去吃一頓大餐好了」。她全部靠自己，拿積蓄出來打這場選戰，到現在花了幾千萬了，「怎這麼多人這麼喜歡選舉，薪水根本補不回來啊？想了想我才哦～原來如此。油水這麼多，原來是要貪嘛！」

她直言，台灣不能再讓錯誤的事情持續發生，「如果我們都不講話，那就沒人會幫我們講話」。呼籲選民跟著她一起「推新政，高雄加油！台灣加油！」

(中時 )