台北市艋舺龍山寺23、24日開放點燈報名，2天預計發放1600張號碼牌，不過老早廟前就出現排隊的「板凳海」，信徒沈大毅為了幫罹癌的兒子點藥師燈，提早40天排隊搶到頭香，每年都來點燈的沈大毅，今年更是第6度排第一名。

香火鼎盛的龍山寺過年前都會開放報名點燈，每年都吸引大批信眾排隊，今年準備20萬盞燈，最熱門的藥師燈有6萬盞，光明燈10萬盞，其他還有吉祥燈、財神燈。

廟方指出，今明2天預計發放1600張點燈報名號碼牌，今天原本只發放800張，但人潮太多改為1300張，明天發放剩下的300張。

第6年搶到首位的沈大毅說，想替罹癌的兒子點藥師燈，他相信排愈前面愈虔誠，因為去年沒排到第一名，今年特地提早40天找親友輪流排隊。

龍山寺首次選在非假日發放號碼牌，但還是吸引大批信眾排隊，清晨有名婦人疑不滿有民眾代排，持刀要刺向代排民眾，幸好被警方制止才沒引發衝突，不少民眾透露，今年還是有收費代排和黃牛情況，希望廟方可以想辦法遏止。

(中時 )