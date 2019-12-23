顧綠營基本盤，民進黨立委候選人賴惠員明天找來賴清德、陳菊、游錫堃等大老力挺輔選。(莊曜聰攝)

距離2020大選不到20天，台南市總統、立委選情也進入白熱化階段，蔡英文台南市競選總部主委、市長黃偉哲評估南市選情，他認為在總統選情上相對樂觀，競總甚至訂出目標，打算挑戰賴清德在2014年競選市長時，在南市創下的73％得票率障礙，但要達成立委全壘打的目標卻得更努力，其中在第一選區就呈現拉鋸的局面。

台南市第一選區包括新營、鹽水、柳營、白河、後壁、東山、下營、六甲、學甲、北門、將軍等11個行政區，2008年單一選區兩票制實施後，區域立委席次都由民進黨拿下，整體情勢呈現綠大於藍局面，雖然這次選區有7人角逐，但藍綠對決態勢明顯。

據了解，藍綠雙方在提名確定後都面臨整合問題，但國民黨候選人蔡育輝動作頻頻，隨著選戰日近，甚至有親綠人士倒戈，不僅固樁也拔樁成功，雙方差距逐漸拉近；民進黨在派系整合上則不如預期，傳出有「消極不配合」的情形，再加上台灣民眾黨推出顏耀星見縫插針，讓選情更難以捉摸。

為顧好基本盤，賴惠員陣營24日找來副總統候選人賴清德、總統府祕書長陳菊站台，先前往南鯤鯓代天府參香、再到北門、將軍掃街造勢，下午前行政院長游錫堃再陪同車隊遊行，其中賴清德已經是近1個月來第3度替賴惠員輔選，衝刺固盤意味濃厚。

(中時 )