為減輕中低所得家庭照顧身心失能者之租稅負擔，我國2019年7月24日修正公布「所得稅法」第17條，增訂長期照顧特別扣除額，每人每年定額扣除12萬元，自2019年1月1日起符合資格者皆適用，並訂定排除適用規定。

然而，考量到長照扣除額的身心失能者認定需要時間，因此財政部彈性放寬第一年取得病症暨失能診斷證明之時程，身心失能者在2020年5月申報綜所稅期限（2020年6月1日）前取得病症暨失能診斷證明書，可列報2019年度長照扣除額。

(工商 )