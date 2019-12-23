長照扣除額文件 期限放寬 18:552019/12/23 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 財政部。圖／林昱均攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為減輕中低所得家庭照顧身心失能者之租稅負擔，我國2019年7月24日修正公布「所得稅法」第17條，增訂長期照顧特別扣除額，每人每年定額扣除12萬元，自2019年1月1日起符合資格者皆適用，並訂定排除適用規定。 然而，考量到長照扣除額的身心失能者認定需要時間，因此財政部彈性放寬第一年取得病症暨失能診斷證明之時程，身心失能者在2020年5月申報綜所稅期限（2020年6月1日）前取得病症暨失能診斷證明書，可列報2019年度長照扣除額。 (工商 ) #扣除額 #長照 #2020年 #2020 #病症 也許您會感興趣 推薦閱讀 返鄉列車啟動！台鐵局公布選舉加班車次 16:432019/12/19 生活 央行利率連14凍 重貼現率維持1.375％ 16:522019/12/19 財經 經濟好於預期 央行上調今年經濟成長率預估至2.6％ 17:102019/12/19 財經 永豐投顧：2020年關注5G手機相關先進封裝與材料 09:212019/12/20 財經 《電腦設備》緯創越南增NB生產基地，伺服器仍當明年主帥 11:422019/12/20 財經 證交所與101合作 2020年新年煙火迎接「臺股逐筆交易」 14:102019/12/20 財經 滴滴明年進軍日本 推網路送餐服務 15:022019/12/20 財經 《其他股》廷鑫總座顏兆鑫：明年鋁粒、鋁合金盤元業務展望樂觀 15:402019/12/20 財經 工商社論》採行長照保險才可望實現「長照2.0」升級版 04:092019/12/21 財經要聞 2020年初就能邂逅真愛的四大星座 09:362019/12/22 運勢 財經熱門新聞 美國再對華為出殺招 台積電這製程躲不過？ - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 除息前押20張…慘了？他爆買台積電驚天秘密 - 財經 韓媒賤招黑台積電掉槍！美企CEO跳出來揭驚人真相 - 財經 比新莊副都心還慘 「捷運孤兒」房價慘剩2字頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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