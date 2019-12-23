唐美雲歌仔戲團《月夜情愁》在台中國家歌劇院演出。（台中國家歌劇願提供／陳淑芬台中傳真）

台中國家歌劇院21日起一連兩天在大劇場推出熱門唐美雲歌仔戲團《月夜情愁》，觀眾席中出現一群學童相當吸睛。台中國家歌劇院23日表示，邀請中市中和國小、彰化縣大竹國小與南投縣延平國小等學校的歌仔戲社學生及弱勢學童百餘人進場欣賞，希望引領偏鄉、弱勢學童，也能走進歌劇院，欣賞大師創作。

《月夜情愁》是台灣戲曲中心第一屆「台灣戲曲藝術節」的旗艦製作，經調整排練今年重演，在北、南演出，仍是場場爆滿，12月21日、22日在台中國家歌劇院大劇院演出2場。

《月夜情愁》由長期投入台灣戲劇田野調查的邱坤良教授擔任編導，故事背景設定在1940年代，以北管西皮與福路兩派之爭及戲班子弟感情世界為主題，卡司陣容堅強，除了唐美雲歌仔戲團外，還有金獎演員蔡振南、柯一正、羅北安及陳竹昇等人同台演出。

台中國家歌劇院邀請中市中和國小兒童歌仔戲團、彰化縣大竹國小歌仔戲社與南投縣延平國小歌仔戲社等約 90名學生進場欣賞演出，能見識、欣賞到大師級演出，學歌仔戲讓學童們大呼過癮。

此外，並邀請台中市好伴照顧協會、向上長者服務棧與台中市基督教青年會3處服務據點等公益團體80多人弱勢家庭親子到歌劇院，欣賞藝術演出，安排歌劇院導覽及耶誕手作課程體驗，提前共度佳節。

「空間對了，人就會對了！」向上文教基金會執行長郭慈安表示，感謝藝文場館提供個案家庭走出來的機會，透過藝文活動建立與社會溝通對話的橋樑，無形間拉近了照護者與被照護者的距離。

(中時 )