CNBC報導，隨著連網裝置普以及雲端儲存網路的興起，近十年晶片需求不斷擴增，如今該產業已是經濟成長的主力之一，推升美半導體業在這段期間股價狂飆，十年漲幅為所有產業之冠。

過去十年費城半導體指數已飆漲377％，是標普500指數同期漲幅182％的逾兩倍。追蹤25家美國最大半導體業者股價、也是最大規模的晶片業指數型基金（ETF）的VanEck Vectors半導體ETF，近十年也暴升逾400％。

VanEck資深產品經理柯希克（Michael Cohick）表示，投資人樂觀看待半導體產業，因為運算、儲存等新興科技的前景可期。

隨著蘋果、亞馬遜等大客戶對較廉價的晶片需求增加，帶動半導體業展開整併和收購，透過合併銷售力和後端業務以降低成本。

博通股價表現尤其突出。身為iPhone與PC晶片供應商，博通眼見PC與智慧型手機需求漸走下坡之際，開始轉向雲端數據中心網路和AI客製處理器等領域發展，公司股價一飛沖天，十年來飆漲1,800％，驚人漲幅在半導體業傲視群雄，同時為標普500指數表現最佳的前十名。

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