呂思緯（鼓鼓）的新歌〈超機車〉力邀Matzka合作合唱，能請來前輩助陣，鼓鼓興奮之情溢於言表：「知道Matzka很忙，當他一口答應時，我太爽了！多久都等，等到快『末期』的時候，我忍不住傳個訊息問他，『哥哥有感覺了嗎』？」由於Matzka工作滿檔，鼓鼓一等就等了二個月，連拍MV時，Matzka也是一下飛機就前往片場拍攝，隔天又繼續忙巡演。

〈超機車〉MV邀「這群人」團隊合作，歌名相當口語，是不少人平常發牢騷的生活用語，但鼓鼓想傳達的意思是「騎車騎慢一點」，因此在曲中加入大埔阿嬤破口大罵的經典「台詞」，令聆聽者莞爾一笑。除此之外，〈超機車〉還有另一層涵意，鼓鼓說：「人生跟騎機車一樣，不管什麼事你都要獨自面對，奉勸大家騎慢一點，停下來，看看家人、朋友，可以看到更多人生風景。」〈超機車〉MV已於相信音樂官方頻道曝光。

鼓鼓（右）新歌邀Matzka合作。（相信音樂提供）

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