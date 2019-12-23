「第15屆KKBOX風雲榜」頒獎典禮23日公布卡司，將由吳青峰擔任本屆風雲大使！吳青峰透露典禮當天表演，將以組曲方式呈現；受訪時聊起「流行音樂啟蒙」、誰是他心中的「華語樂壇風雲人物」？吳青峰秒答「王菲」：「即便是她20年前的歌，放至今日聆聽，還是比很多現在的音樂更新潮前衛！」

風雲榜今年邁入第15屆，吳青峰分享自己15歲時做過最瘋狂的一件事，是「1997年排隊參加阿妹（張惠妹）《Bad Boy》專輯的簽名會」！回憶年少當時，吳青峰想對自己說：「15歲是我開始愛上流行音樂的年紀，要謝謝那時候的我，因為將來你會知道，那個愛上的瞬間就是你的一生！」

此外，風雲榜也公布「2020潮流新聲（Rising Star）」名單，列出明年最令人看好且不容錯過的未來之星，並請來名列其中的CHINGG SQUAD、Karencici、Julia吳卓源與屁孩Ryan登上風雲榜舞台，首度曝光四位共同為風雲榜量身打造的新作品。

吳卓源。（KKBOX提供）

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