大台南警察之友會慰勞員警辛勞，頒發獎金給破獲後壁炸彈案有功單位及員警。（台南市警察局提供／莊曜聰台南傳真）

大台南警察之友會理事長林玉柱23日率副理事長蔡明憲、理事謝添寶、常務監事王秋明等人，前往台南市警察局頒發破案獎金，給偵破後壁炸彈案相關的單位及員警，肯定南市警冒險奮勇執行任務，保護人民生命財產安全的辛勞，也鼓勵警察士氣。

林玉柱指出，南市員警為維護社會安定，冒著生命危險除暴安良，認真態度令人感佩，透過破案獎金的頒發，期許員警能持續為台南市的治安及交通努力，大台南警友會也會是南市警局最好的朋友、最有力的後盾。

警察局長周幼偉表示，後壁炸彈案緝捕過程中，首先歸功於白河分局的用心，分局長朱信憲為選舉維安，事先調度移動式監錄系統裝設在黨部門口處，才能順利錄下犯嫌影像，並第一時間掌握行蹤，成為破案關鍵點。

另外在攻堅時，南市刑事警察大隊大隊長林宏昇果斷攻堅，並與白河分局、保安警察大隊及刑事鑑識中心等單位同仁冒險奮勇執行任務，終於緝獲犯嫌，參與本案的同仁都功不可沒，也感謝大台南警察之友會長久以來對南市政府警察局的支持及鼓勵。

(中時 )