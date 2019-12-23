在1300度的高溫下來回焠煉，以溫度、落灰及火痕窯燒出獨一無二的陶盤，讓美食與器皿擦出不一樣的火花，台東知名「九鳥陶燒」陶藝家廖光亮以「陶味覺醒」為主題的創作展，即日起到12月底止，歡迎民眾到初鹿山上奉茶，讓視覺與味蕾在腦海裡共舞。

廖光亮說，為了讓陶藝更貼近生活，嘗試將台東在地食材料理的美食，結合九鳥陶燒柴窯燒製的陶盤，設計了40件食器陶盤，其中最引人注目的是將原住民傳統圖騰與形象運用於陶器上。

廖光亮表示，為了操作各種不同的「落灰」效果，每件陶器都在1000至1300度之間的高溫下，不上釉、來回5天以上的焠煉，柴窯燒製出來的作品，色澤、厚薄及型式都是獨一無二的。

有25年製陶經歷的排灣族陶藝家廖光亮，早期在美濃、恆春、鶯歌等窯廠學習窯藝技法，後來到部落開始研擬仿古排灣族傳統陶壺技法，迄今仍持續不斷地創作。

他說，陶藝材料來自大地、而大地又孕育許多生命，生活其實與自然息息相關，陶器經過歲月的洗練及使用的頻度，會變得很溫順、很沈穩的觸感，被視為大自然的祝福，希望藉由陶食器的創作，喚起人們重新思考與品嚐自然的味道。

(中時 )