儘管同性戀在大陸早已除罪化，但中共當局仍對同性戀等性少數群體持保守態度，在大陸社會仍是一件難以公開討論的禁忌議題。不過最近中共官方罕見地主動提出同性婚姻合法化，使得過去在網路上被審查過濾的同性婚姻議題再度成為熱議焦點，陸媒進行的網路民調也出現贊成與反對相當接近的比例。

據《英國廣播公司》(BBC)報導，這是大陸官方罕見地在正式場合觸及同性婚姻相關議題，此事迅速在網上引發關注和討論，並同時登上了微博熱搜榜，閱讀數達到7.3億。陸媒在這周末亦發起了是否支持同性婚姻立法的投票，僅兩天的時間內就吸引了7百萬網友參與。結果顯示，到22日晚間，支持與反對的比例約為6:4。

報導說，一位支持同性婚姻的上海網友說，「這才是真正進步的表現，而不是GDP」，他的留言獲得了超過2萬個讚。

但大陸學者認為，此次官方的表態只是對社會上有關同性婚姻立法的聲音作出回應，鑒於緊迫的時間和程式，在明年被正式立法的可能性「很小」。

大陸知名社會學家李銀河多年來不斷鼓吹同性婚姻立法，但她多次提案均未得以進入大會審定議題。北京同志中心主任辛穎對BBC說，「現在官方能主動承認這個議題，已經是里程碑式的事件。」這可能是官方對民意的試探性動作。

長期關注女性權益的四川律師萬淼焱表示，這是一個進步，但現在還只是在徵求意見階段，明年立法實施的可能性很小。很多國家這個階段都走了20、30年，大陸有在進步，但水離沸騰還很遠。

報導指出，大陸最大同志交友平臺「Blued」2015年發佈的白皮書顯示，大陸有近7000萬同性戀者，約占總人口比重的5%。大陸官方雖分別在1997年和2001年將同性戀除罪化和除病化，但總體仍持保守態度。2015年底，大陸廣電總局發佈《電視劇內容製作通則》，也將同性戀與亂倫、性變態、性侵犯、性虐待並列，禁止在電視劇中出現，網上的同性戀相關議題也遭網路審查刪除。

直到今年7月，南京公證處宣佈對LGBT群體開放意定監護公證，允許同性戀群體以書面形式確定自己的監護人和權利。8月，北京也宣佈為兩名同志辦理了意定監護協定公證和生前預囑公證。

「總體看來，當同性戀議題以司法個案或立法建議的形式被提出，政府是更加包容的」，大陸性別研究學者李思磐對BBC說，「但當可能導致大規模的社會動員時，政府還是會有強烈的安全焦慮。」

(中時電子報)