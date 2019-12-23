近期韓國綜藝推陳出新，韓國廚神白種元推出新節目《美味的廣場》，為了解決地方滯銷的農產品，邀請SJ希澈、帝國之子的金桐俊、梁世炯在韓國鄉村休息站開起「白食堂」，白老師除了每集都會傳授「紅蟹泡麵」、「牽絲馬鈴薯球」等料理新招。一通電話就讓新世界集團副總收購30噸馬鈴薯的驚人人脈也造成話題。

《美味的廣場》白種元揪希澈鄉下開食堂。（圖／愛奇藝台灣站提供）

白種元是韓國知名美食家，也在韓國開了不少餐廳，觀光客必去的知名炸醬麵餐廳「香港飯店」就是其中之一，日前他也在美食節目《街頭美食鬥士》介紹台北美食，一度引起風潮，也帶動韓國來台觀光，如今他再開新節目，找來偶像和綜藝明星一起加持，更添可看性。

Super Junior的金希澈。（圖／愛奇藝台灣站提供）

Super Junior的潔癖王希澈對廚藝一竅不通，卻和梁世炯常在白老師面前爭寵，另一位班底桐俊則是因雕刻般的美貌，不僅迷倒女性顧客也讓白老師讚不絕口，四人笑料百出的互動、用心料理新鮮食材，不僅獲得高收視更被大讚為「難得的良心節目！」。

(中時電子報)