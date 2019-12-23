宋念宇（小宇）睽違2年推出新單曲〈默念你〉，曲風輕快並結合電鋼琴唱出溫暖內斂的情感，日前南下墾丁拍MV，一路從海邊的日出拍到沙攤，再從草原拍到公路，為此小宇一夜未眠，且拍攝時還得忍受猛烈強風、一路「吃沙」，他幽默開玩笑說：「我不吃飯了！光吃沙就夠了！」
為了拍下墾丁秋天壯闊的天色，以及草原、海岩、沙灘等美景，過程中小宇忍受強風襲擊，數度邊拍邊「吃沙」；此外，為了搶拍日出，小宇一夜沒睡趕在凌晨三點半開工，雖然身體十分勞累，但親眼看見太陽從海岸線升起，小宇感動得直喊「Beautiful」、「辛苦都值得了」。
小宇最近熱衷騎「小折」，這次特地帶了一部自己的腳踏車南下，於公路取景時讓愛車亮相，小宇說：「當初想運動，一開始買了跑步機，結果跑了一陣子膝蓋開始痛；之後想踩腳踏車機，但想想乾脆到戶外騎好了，沒想到之後對小徑車後竟然一見鐘情！」〈默念你〉MV明在YouTube「小宇-宋念宇官方頻道」首播。
(中時 )
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