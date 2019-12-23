經典台灣啤酒老外超愛！愛爾蘭人：高水準等級

台灣有不少啤酒品牌都可說是經典，其中較為知名的品牌就屬金牌、18天以及台灣啤酒，知名主持人屠潔近日在個人YT頻道發布一支影片，她邀請了一位第一次到訪台灣的愛爾蘭人一同旅遊，同時也請對方嘗試3款啤酒，沒想到，3款啤酒都一致獲的了高評價。

屠潔在YT頻道《屠潔一起迷路旅行》中帶著愛爾蘭人John一起走訪台北知名景點，當然也不會錯過夜市行程，屠潔先邀請John吃了外國人最害怕的臭豆腐，沒想到，John竟對臭豆腐讚不絕口，甚至建議如果要行銷歐洲，可以改名叫做「芳香豆腐」會比較好。

身為愛爾蘭人的John當然非常喜歡喝啤酒，為此屠潔準備了3款台灣的啤酒請John來評分，John看到台灣的啤酒種類繁多不禁直呼，「沒想到台灣也有這麼多種類的啤酒！」

首先，John看到金牌後表示，「算是高水準等級的樣子」，品嚐過後，他豎起大拇指稱讚，「真的是金牌，這是上等的啤酒吧」，更給了80分的高分，John也給了18天生啤70分的高分，最後，John嚐了最經典的台灣啤酒，「這罐給他90分，抱歉他才是冠軍」！

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(中時電子報)