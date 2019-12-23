全台第一個自由人權場址23日在台南白河林子內教會揭牌，以紀念40年前在此地傳道時被捕入獄的許天賢牧師，包括台灣基督長老教會教友、促轉會主委楊翠、台南市長黃偉哲、文化局長葉澤山等人都到場見證，提醒後人不要忘記在戒嚴時期發生的這個歷史事件。

許天賢牧師年輕時畢業於台南神學院，因屬於嘉義中會教區，因此分派到位於台南白河的林子內教會擔任傳道師，他曾經與多位牧師在1979年12月10日世界人權日當天，出席美麗島雜誌社在高雄市所舉辦的群眾運動，隨後就爆發了「美麗島事件」。

事件後官方大舉逮捕黨外人士，許天賢牧師照常在教會傳教講道，在事發後的13天，他正在教會主持禮拜，卻遭到警察強行逮捕，甚至提出結束禮拜後再離開都被拒絕，許妻與現場信徒親眼目睹整個過程，驚愕萬分，許後來則被羅織罪名並判刑3年，鋃鐺入獄。

事件迄今已經40年，許天賢也在2015年過世，台灣基督長老教會對於當年在戒嚴時遭到的待遇仍相當不平，23日聚集在林子內教會舉行紀念禮拜，回顧這場往事，也參與這場自由人權場址揭牌儀式，包括台南市長黃偉哲、文化局長葉澤山、促轉會代理主委楊翠都出席。

南市府文化局指出，2019年開始進行台南人權歷史場址調查計畫，林子內教會是全台第一座自由人權歷史場址，揭牌後希望能拋磚引玉，讓台南充滿史實、真理和民主，也提醒後代子孫，不要忘記這段不幸的歷史過往。

(中時 )