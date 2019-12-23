48歲韓國男星池珍熙近來演出韓劇《指定倖存者：60日》，飾演菁英學校出身的環境部長，由於不明恐怖攻擊導致總統及閣員喪命，由他臨危受命代行總統職權60天，池珍熙甚至自誇：「我真的超適合這個角色！」對自己的表現信心滿滿，而他精湛的演技也獲得觀眾肯定，再度翻紅。

說到池珍熙，不得不提他在經典韓劇《大長今》中飾演男主角閔政浩，其帥氣外型與深情形象打動大批女粉絲的心，還被暱稱為「閔大人」，之後池珍熙與張學友、張家輝、張震等知名演員合演電影，因而在亞洲知名度大開，戲約不斷。

池珍熙在《謎霧》中全力為主播老婆辯護。（中天提供）

而池珍熙與「戲劇女王」金南珠，合作演出夯韓劇《謎霧》，更是在韓國引爆討論熱潮，他飾演金南珠的丈夫姜太昱，劇中身為國選律師的他，賭上自己的名譽為金南珠辯護，劇裡也探討熟年夫妻關係。

結婚14年的池珍熙非常保護老婆和兩個兒子的隱私，他難得公開分享與老婆的相處之道，他認為夫妻倆會遇到開心、難過、艱苦，甚至無法預料的情況發生，只要夫妻同心，問題都能解決，他個人以家庭為重，盡量不把工作帶回家，「在外面我做好演員的工作，回到家我是老公和父親」。

(中時電子報)