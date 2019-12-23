韓進集團和大韓航空創始人家族可謂是韓國最名聲最臭的家族之一，近年來醜聞不斷，包括「堅果返航」、「潑水門」、虐待員工、妻子(趙顯娥)虐夫、用自家飛機走私奢侈品等。現在該家族又曝出新聞，這次是分產糾紛。

2014年因為一盤堅果就讓飛機返航事件女主角、韓進集團前會長趙亮鎬的長女趙顯娥，週一指控自己的弟弟趙源泰獨斷專行，違反已故父親讓家族成員共同管理公司的遺願。

今年4月韓進集團前會長趙亮鎬去世後，其唯一的兒子趙源泰被任命為韓進集團新會長，兼大韓航空CEO。趙顯娥週一委託律師發表聲明，指責趙源泰獨斷專行，不與家族其他成員協商就作出管理決策。

聲明稱：「在沒有真正的同意和繼承者之間充分討論的情況下，趙源泰被任命為韓進集團的代表。已故會長要求家族成員和諧領導韓進集團……然而，趙源泰會長一直在做出與（已故會長）意願不一致的管理決定，並且在有關集團管理的家族討論上態度不誠懇。」

聲明補充稱，趙顯娥「打算聽取各股東的意見，並與他們進行協商，按照已故董事長的意願積極推動韓進集團的發展」。分析人士認為，該聲明顯示趙顯娥可能試圖與其他投資者聯手，以提高他們在韓進集團的股份。

目前趙顯娥和趙源泰分別持有韓進集團的6.43%和6.46%股份，趙顯娥的妹妹、曾對廣告公司職員潑水遭司法調查的女主角趙顯旼持有6.42%股份。

(中時電子報)