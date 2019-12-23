▲清境觀光旅遊趁此時，可享秋冬旅遊補助。（民眾提供／楊樹煌南投傳真）

南投縣政府為響應交通部觀光局延長秋冬遊補助方案，推出系列秋冬遊程的推廣活動及加碼好康，鼓勵遊客在最後倒數階段，旅行並住宿南投，體驗秋冬季節的南投特色景點，最大獎有日月潭涵碧樓住宿券及南投人氣伴手禮微熱山丘鳳梨酥、信義鄉農會梅子禮盒、魚池紅茶以及南投好玩卡等好禮送給幸運的遊客。

縣府指出，交通部已宣布秋冬遊補助延長至1月底，住房除周六外皆可申請使用，每房最高可折抵住宿費用1000元，另也搭配各項優惠，包含遊樂園及國家森林遊樂區12歲以下孩童免費入園、遊客入住可享經濟部加碼每房發放夜市抵用券200元、住宿旅客只要持旅宿業者開立的住宿發票可再享大眾池免費泡湯1次或湯屋折200元的優惠。

南投豐富的觀光資源，讓遊客可充分使用各項補助及優惠。縣府為提供遊客充足的旅遊資訊與秋冬遊主題特色，「樂旅南投」官方粉絲團推出系列贈獎活動，有「秋冬趣南投拉霸拚運氣」，粉絲只要拉玩霸獲得同樣圖示的南投秋冬主題遊，即有機會抽中從南投紅到日本的「微熱山丘鳳梨酥」。

12／24考驗大家對南投景點熟悉度的「記憶力大考驗」線上遊戲，指定秒數內挑戰成功，即有機會獲得南投好玩卡或拍立得相機。

為鼓勵民眾實際走進南投，另推出「南投景點家任務挑戰」，依不同任務指示，前進南投拍攝照片上傳，涵蓋南投的賞花勝地、泡湯景點、高山步道與吊橋、3大遊樂園(杉林溪、九族文化村、泰雅渡假村)以及南投的美食推薦，達成任務越多久就可獲得越多抽獎機會，最大獎可獲得日月潭涵碧樓住宿券。活動詳情，請搜尋「樂旅南投」臉書粉絲團。

(中時 )