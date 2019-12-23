林世賢在實地會勘聖王廟了解損壞情形時，在一扇腐朽的木結構廟門上，已斑駁剝落的廟門彩繪，發現採會出現上下兩層彩繪圖案重疊現象。（謝瓊雲攝）

聖王廟廟門門神頭部右上方的彩繪圖案重疊，公所已委請專家將依文資局提議先行辦理調查研究與修復規劃案，進行規劃設計，再據以敲定修復方式。（謝瓊雲攝）

迎接彰化古城300年，彰化市公所接連提出古蹟寺廟修復工程計畫，針對國定古蹟聖王廟（威惠宮）、元清觀，縣定古蹟南瑤宮、西門福德祠等進行修繕；彰化市長林世賢23日親自出席主持「彰化市寺廟古蹟修復工程說明會」，強調古蹟寺廟修復刻不容緩。

說明會在聖王廟埕舉行，文化部文資局、縣府文化局均派員參加，市長林世賢偕同建築師引領與會人員實地會勘，發現主要損壞包括地面、牆體、山門屋桁等，及正拜殿左次間滲水、後殿拜亭木柱開裂、管線設備紊亂。腐朽廟門上剝落彩繪，意外發現上下重疊兩層彩繪圖案不同，公所已委請專家依文資局提議先行辦理調查研究與修復規畫案，再據以敲定修復的方式。

林世賢指出，眾多寺廟古蹟是彰化市引以為傲的瑰寶，寺廟治理是市政工作重要環節，他上任後針對公所代管的眾多寺廟古蹟進行盤點，1年來陸續提報3案；聖王廟修復工程需1400餘萬元，可望獲得中央8成經費補助。

另外，同為國定古蹟的元清觀，也將針對後殿木構件受潮、白蟻蛀蝕危及結構安全，且牆面彩繪剝落進行修復；1991年曾修建拜殿、中堂的縣定古蹟西門福德祠也將整修，兩案工程費約500萬元。

林世賢表示，縣定古蹟南瑤宮是全國信徒組織最大的媽祖廟，正殿漏水、三川殿木構件白蟻腐蝕情況嚴重，今年已斥資250萬進行修復工程規畫設計，目前進入細部審查階段，明年中可望發包，正殿屋頂龍鳳剪粘遭颱雨豪雨沖毀，已先向文化局報備後搶修，明年底即可修復完工。

(中時 )