耶誕佳節將至，昇恆昌特別邀請桃園長興國小棒擊樂團於桃園國際機場第二航廈管制區表演，19位泰雅族小學生用傳統樂器擊出動人樂章，以泰雅族語、英語和國語三語吟唱平安夜，悠揚歌聲傳遞溫暖的祝福予萬千旅客。（陳麒全攝）

耶誕佳節將至，昇恆昌特別邀請桃園長興國小棒擊樂團於桃園國際機場第二航廈管制區表演，19位泰雅族小學生用傳統樂器擊出動人樂章，以泰雅族語、英語和國語三語吟唱平安夜，悠揚歌聲傳遞溫暖的祝福予萬千旅客。（陳麒全攝）

孩子們臉上專注的神情搭配整齊劃一的動作，棒擊鏗鏘有力，樂章節奏流暢，團隊間的絕佳默契展露無遺，天籟歌聲溫暖旅人的心，激昂樂曲迎接世界各國的賓客，將台灣特有的泰雅文化與滿心的祝福透過樂音傳遞至各個角落，豐富精彩的表演讓機場過境的旅客無不駐足欣賞。（陳麒全攝）

泰雅族小學生用傳統樂器擊出動人樂章。（陳麒全攝）

少離開部落，藉由這次的表演機會才初次到訪桃園國際機場，昇恆昌特別安排客服同仁為遠道而來的19位小學生專人導覽，實際感受國際設計潮流的美學空間。（陳麒全攝）

耶誕佳節將至，昇恆昌特別邀請桃園長興國小棒擊樂團於桃園國際機場第二航廈管制區表演，19位泰雅族小學生用傳統樂器擊出動人樂章，以泰雅族語、英語和國語三語吟唱平安夜，悠揚歌聲傳遞溫暖的祝福予萬千旅客。

耶誕節前夕，昇恆昌邀請桃園復興區長興國小歌謠隊與棒擊樂隊，23日於桃園機場第二航廈管制區演出，19位小學生身穿傳統泰雅族服一字排開，台風穩健氣勢如虹，帶來《泰雅棒擊響山林 長久興盛百年情》與《泰雅之聲 聲入人心》組曲，嘹亮高亢的歌聲吟唱「泰雅的孩子」、「泰雅嬉戲歌」、「殷勤工作歌」響徹廣場，棒擊竹木演奏「泰雅之歌」、「泰雅迎賓曲」、「泰雅古調」清亮動聽，天賦的美麗嗓音結合泰雅族棒擊樂曲，宛如流動不息的潺潺溪水，華麗悅耳深具感染力，因應耶誕節，特別獻唱應景歌曲－「平安夜」，分別以泰雅族語、英語和國語演唱，三種語言詮釋耳熟能詳的歌曲，展現文化特色同時與國際接軌，孩子們臉上專注的神情搭配整齊劃一的動作，棒擊鏗鏘有力，樂章節奏流暢，團隊間的絕佳默契展露無遺，天籟歌聲溫暖旅人的心，激昂樂曲迎接世界各國的賓客，將台灣特有的泰雅文化與滿心的祝福透過樂音傳遞至各個角落，豐富精彩的表演讓機場過境的旅客無不駐足欣賞。

表演現場還有台灣動畫多媒體藝術家陳怡潔48公尺的光帶作品，鮮豔色彩的泰雅族圖騰堆疊豐富層次，翻轉流動間彰顯台灣印象，帶給國際旅客兼具視覺及聽覺雙重饗宴。

長興國小位處山中，孩子們鮮少離開部落，藉由這次的表演機會才初次到訪桃園國際機場，昇恆昌特別安排客服同仁為遠道而來的19位小學生專人導覽，實際感受國際設計潮流的美學空間，欣賞藝術家范承宗「藏山」承襲線裝古法縫書演繹玉山與世界八大山稜之美，想像進入拼貼藝術家詹雨樹的作品「樂活樂園」裡遊玩休憩，嚐試新奇有趣的AR多媒體互動裝置，前所未有的體驗開闊孩子們視野，昇恆昌陪伴孩子們一同走讀機場，替孩子們一圓機場夢。.

桃園復興區長興國小是桃園唯一的山地偏鄉小學，致力於推廣與傳承泰雅族的文化，特別開設「泰雅生活課程」將全校學生混齡分為5至6人一組，承襲泰雅族傳統師徒制，高年級帶低年級的方式進行歌謠隊及棒擊樂團的訓練，樂器都是由部落藝術家以竹子和木頭親手製成，表演時穿的傳統服飾也是來自家長們的愛心，透過眾人齊心協力的合作將泰雅族傳統文化發揚光大。

曾於2018年桃園市原住民族國際音樂節「小歌者大夢想」與知名歌手一同登台演出，出色的歌聲與大型特色樂器驚艷眾人，孩子們毫不怯場的精彩表演展現勤奮練習的完美成果。

(中時 )