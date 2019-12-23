阿爆將在30日推出帶有電音曲風的排灣語專輯〈Kinakaian 母親的舌頭〉。專輯取名有兩層意義：「一是英文中的母語（mother tongue）的直譯；再來則是過去在學母語的過程裡，我常常被媽媽叨念：「妳的舌頭還是不夠柔軟；妳的舌頭還是不行的！」所以這次除了排灣族語、台語、英語，阿爆甚至還唱起了阿美族語，她說：「國語歌手都能唱台語歌了，原住民之間唱彼此的族語哪有什麼問題？」

阿爆解釋，其實在2017年她就已經確定要使用這個主題，「我是這張專輯的統籌，參與的部分非常多，因為是以我的母語：排灣族語為主，所以11首歌在交給共同製作人：『派樂黛唱片』主理人黃少雍前，就已經要把專輯裡每首歌想說的東西是什麼整理到很完整。」完成音樂風格的創新與再突破後；阿爆也投入相當多時間在專輯專輯裝幀設計及個人形象的再升級，她說：「希望無論在聽覺或視覺上，都能成為富含台灣原創精神的一張音樂作品！」

阿爆近日推出新專輯。（那屋瓦文化提供）

(中時 )