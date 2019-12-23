大陸國家主席習近平今與日本首相安倍晉三舉行會晤。習近平表示，雙方要恪守中日四個政治文件確立的各項原則，妥善處理有關重大敏感問題，鞏固兩國關係政治基礎，任何時候都不能含糊和動搖，並期待雙方能推進共建「一帶一路」和第三方市場合作。安倍晉三則稱，日方高度重視並期待習近平明年春天對日本進行國事訪問。

大陸央視報導，習近平指出，在雙方共同努力下，中日關係持續改善發展。今年6月，我同首相先生在大阪會晤，一致同意推動構建契合新時代要求的中日關係，共同開闢兩國關係新未來。當前，中日關係面臨重要發展機遇，中方願同日方保持密切溝通，加強政治引領，推動中日關係再上新臺階，更好造福兩國人民。

習近平強調，當今世界正經歷百年未有之大變局。形勢越是複雜，越需要我們保持從容不迫的戰略定力，越需要我們具備登高望遠的全域視野。運籌新時代的中日關係，首先需要明確戰略共識。應堅持以全球大視野思考和謀劃兩國關係，堅持在相互尊重、求同存異基礎上加強溝通協調，積極推動構建攜手合作、互利雙贏的新格局。這應該成為雙方發展新時代中日關係的共同戰略指引。雙方要把握正確方向，恪守中日四個政治文件確立的各項原則，妥善處理有關重大敏感問題，鞏固兩國關係政治基礎。這是雙方發展新時代中日關係必須始終堅守的根本，任何時候都不能含糊和動搖。雙方應該踐行中日互為合作夥伴、互不構成威脅的政治共識，本著“化競爭為協調”的精神，推動兩國關係始終沿著正確軌道持續向前發展。

習近平指出，雙方要拓展務實合作，推進高品質共建「一帶一路」和中日第三方市場合作，在人工智慧、大資料、物聯網等領域加強互利合作，積極培育雙向開放、公平透明、非歧視性的創新環境，努力實現更高水準的互利共贏。要加強文化、旅遊、教育等人文領域交流，促進青少年雙向交流，擴大地方友城合作，相互支持對方辦好東京奧運會和北京冬奧會，夯實兩國人民友好的民心基礎。要增進安全互信，更加積極地構建建設性安全關係。要展現國際擔當，維護多邊主義和自由貿易，推動構建開放型世界經濟。

安倍晉三表示，今年日中兩國之間保持頻繁高層交往，增進了相互理解。日中關係發展勢頭良好，兩國關係的發展對於地區及世界的和平、穩定和繁榮具有重要意義。日方高度重視並期待習近平主席明年春天對日本進行國事訪問，日方願同中方密切溝通，確保訪問圓滿成功，構建契合新時代要求的日中關係。日方希望雙方繼續擴大經貿、投資、創新、旅遊、文化、體育等領域務實合作。日方願同中方積極推進協力廠商市場合作，就地區問題加強溝通協調。

(中時 )