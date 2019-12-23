看到張善政 李嗣涔哽咽：中華民國回來了 19:242019/12/23 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前台大校長李嗣涔。（圖／資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前台大校長李嗣涔在台大EMBA致詞時表示，看到張善政競選，國旗國家回來了！心中有中華民國，希望國家更進步，我們做到了！ 李嗣涔說，他和張善政都是同年在史丹佛大學拿到碩士，拿到博士後都回國奮鬥，在岡位上努力，希望國家更進步，看國家逐漸往前走，很高興。 李嗣涔說，但去年突然改變，管中閔校長經過合法當選，竟然被追殺，即使過去軍閥也對校長非常尊重。 李嗣涔質問，為何會發生這種事情？30多年前寄望中華民國的進步，哪裡去了？李嗣涔哽咽，看到張善政競選，國旗國家回來了！ (中時電子報) #李嗣涔 #張善政 #中華民國 也許您會感興趣 推薦閱讀 支持中華民國？呂謦煒：民進黨跟蔡英文別再騙票 13:282019/12/19 政治 真愛與假愛中華民國 04:102019/12/20 時論廣場 張善政：民進黨狗急跳牆 16:162019/12/20 政治 郁慕明揭穿「這個國家」的「亡國感」：「這個國家」不是中華民國！ 17:432019/12/20 政治 郁慕明揭「這個國家」亡國感：「這個國家」不是中華民國 19:142019/12/20 政治 蔡的這個國家 不是中華民國 04:102019/12/21 政治要聞 選出捍衛憲法的總統 04:102019/12/22 時論廣場 票投民進黨？張善政：抹黑韓國瑜不夠再來抹黑我 13:012019/12/22 政治 張善政輔選開炮 嗆民進黨逼人變憤青 01:192019/12/23 地方新聞 「這個國家」，後患無窮！ 04:102019/12/23 時論廣場 政治熱門新聞 校園毒品零容忍遭封殺 藍委提嚴刑峻法被綠委阻攔 - 政治 黃暐瀚驚爆韓蔡賭盤民調？趙少康竟猛點頭！ - 政治 黑韓產業鏈抓到了 韓陣營：明天全部提告 - 政治 花蓮最新總統民調 蔡英文支持度網嚇了一跳 - 政治 論文門 彭文正爆新證據：蔡2007年竟做這件事 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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