前台大校長李嗣涔在台大EMBA致詞時表示，看到張善政競選，國旗國家回來了！心中有中華民國，希望國家更進步，我們做到了！

李嗣涔說，他和張善政都是同年在史丹佛大學拿到碩士，拿到博士後都回國奮鬥，在岡位上努力，希望國家更進步，看國家逐漸往前走，很高興。

李嗣涔說，但去年突然改變，管中閔校長經過合法當選，竟然被追殺，即使過去軍閥也對校長非常尊重。

李嗣涔質問，為何會發生這種事情？30多年前寄望中華民國的進步，哪裡去了？李嗣涔哽咽，看到張善政競選，國旗國家回來了！

(中時電子報)