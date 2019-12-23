韓國綜藝節目《Running Man》昨（22）日請到好萊塢巨星萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）、梅蘭妮•蘿倫（Mélanie Laurent）以及安卓•亞霍娜（Adria Arjona）擔任嘉賓，從上週預告一發布就讓粉絲相當期待RM成員們和三人的綜藝火花！果不其然，萊恩雷諾斯初登場就展現驚人的綜藝感，不僅偷看劉在錫的手卡，更當場假裝脫褲子、開玩笑地說：「上面流程不是這樣寫嗎？是我看錯了嗎？」讓一旁的李光洙慌張阻止：「哥！你脫褲子幹嘛！」萊恩雷諾斯誇張又新鮮的反應更讓國民MC劉在錫大讚「真的很有Sense」！

萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）被劉在錫大讚藝能感很強。（圖／愛奇藝台灣站）

為Netflix新電影《鬼影特攻：以暴制暴》前往韓國宣傳的萊恩雷諾斯一行人，特地抽出兩小時錄製《Running Man》，一登場便以驚人口才笑翻全場的萊恩雷諾斯爆料自己是K-POP鐵粉，還說腰上有EXO的刺青便直接露給身旁的劉在錫看，讓劉在錫都驚慌不已的說「我還是第一次看好萊塢明星的肌膚！」今年43歲的萊恩雷諾斯和RM成員金鐘國同歲，他被「王鼻子」河錫辰的童顏騙到以為也是同輩，得知河錫辰居然已經53歲了便驚訝大喊「你是爸爸？」讓河錫辰頻頻搖頭解釋「我不是你爸爸那輩啦！」而梅蘭妮•蘿倫則是曾經來韓國拍攝海報，更被姜河那等眾多韓國男星選為心目中理想女神，她得知後便大方表示：「雖然我是和老公一起來（韓國），但我是法國人我很OPEN的！」三人光是訪問就笑果十足。

《Running man》製作組贈送萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）特製名牌。（圖／愛奇藝台灣站提供）

節目組為了遠道而來的三人特別準備了眼色遊戲、踢毽子、韓國傳統遊戲「打畫片」等遊戲環節，萊恩雷諾斯一行人和RM成員分組競賽，三人都躍躍欲試、十分熱情的投入遊戲，尤其是萊恩雷諾斯蹲在地上、用盡全力打畫片的畫面讓安卓•亞霍娜也不禁說「原來他這麼有勝負欲！」最後好萊塢組反敗為勝、節目組獻上韓國小吃鯛魚燒和龍鬚糖以及三人特製的名條作為禮物，萊恩雷諾斯三人更在結尾表示沒有錄過這麼有趣的節目，還說「不管之後什麼電視節目都不會比這個刺激好玩了！」用生命在玩遊戲的萊恩一行人讓整集笑點不間斷。

(中時電子報)