今年10月底舉行捷運新北環狀線初勘作業，目前正在依初勘結果辦理改善作業。交通部今天表示，28日時將舉行新北捷運環狀線履勘前置會議，完成改善後才可通車。

交通部表示，因為上次會議，委員有要求補充資料，故本周六（28日）將舉行新北捷運環狀線履勘前置會議，會確認上次所要補充的資料，履勘日期未定，履勘後完成改善才可通車。

新北市捷運局長李政安表示，尊重交通部履勘委員會的決定，確定安全無虞才能通車，也希望履勘日越早越好，盡速通車服務所有市民。

(中時 )