新北環狀線28日才定履勘日 交通部：確定年底無法通車 19:362019/12/23 中時 潘千詩、 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 環狀線列車。（本報資料照 趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今年10月底舉行捷運新北環狀線初勘作業，目前正在依初勘結果辦理改善作業。交通部今天表示，28日時將舉行新北捷運環狀線履勘前置會議，完成改善後才可通車。 交通部表示，因為上次會議，委員有要求補充資料，故本周六（28日）將舉行新北捷運環狀線履勘前置會議，會確認上次所要補充的資料，履勘日期未定，履勘後完成改善才可通車。 新北市捷運局長李政安表示，尊重交通部履勘委員會的決定，確定安全無虞才能通車，也希望履勘日越早越好，盡速通車服務所有市民。 (中時 ) #新北環狀線 #通車 #年底通車 #交通部 #履勘日 也許您會感興趣 推薦閱讀 航港局航海人員測驗 海大學生奪榜首 12:092019/12/20 生活 遠航停飛 第2波春節加班機下周一出爐 12:092019/12/20 生活 交通部正式宣布 蘇花明年改1月6日全線通車 12:182019/12/20 生活 觀光蕭條？交通部：國際客創新高 22:232019/12/20 財經 蘇花改1月6日全線通車 省下1小時 04:102019/12/21 社會新聞 張宏陸主打捷運 林國春單車上路 04:102019/12/21 地方新聞 尾牙酒駕死傷高峰 重罰大執法 04:092019/12/22 生活新聞 推銷寶島觀光駐倫敦辦事處揭牌 04:102019/12/22 《旺來報》 高齡化衝擊！部分大型車職業駕駛擬放寬68歲 14:512019/12/22 生活 拚旅遊產值上兆 觀光局擬升格 全國分五觀光區 04:102019/12/23 財經要聞 生活熱門新聞 14度冷空氣這天報到 氣象局：周末變全台有雨 - 生活 他買好市多實用神物當交換禮物 網讚翻 - 生活 她將Oreo放進氣炸鍋 瞬間化作神仙級料理 - 生活 本周運勢出爐 這個生肖突然翻紅 - 生活 衝年關奇蹟 唐綺陽揭2星座財運旺翻 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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