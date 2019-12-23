愛心不落人後！順天建設轉投資的「順天環匯酒店」，今（23）晚再度邀請「一粒麥課輔班」逾30位師生與家長，耶誕前夕於飯店舉辦感恩餐會。順天建設總經理林丙申表示，希望藉此拋磚引玉，讓更多企業重視社會弱勢關懷。

今晚舉辦的耶誕感恩餐會，除了順天總經理林丙申到場外，還有多家國內外企業的長期住房客也到場共襄盛舉。現場除由飯店餐飲團隊提供美味且應景的耶誕大餐外，現場還安排精彩的魔術表演及耶誕老人發送禮物，讓一粒麥課輔班師生、家長及出席貴賓提前感受耶誕節溫馨、驚喜氣氛。

順天環匯總經理林信誠表示，秉持母公司-順天建設長期贊助、支持文化及公益的精神，去年順天環匯尚未正式營運時，即舉辦首次的耶誕感恩餐會，當時承諾未來將年年舉辦耶誕感恩餐會，持續不斷發揮企業的影響力，運用企業自身專長及資源，號召更多人、企業投入關懷弱勢及關懷社會的實際行動。

林信誠說，今年不僅再度邀請「一粒麥課輔班」參加耶誕感恩餐會，飯店自年初開始擴大社會關懷領域，資助由知名中職球星周思齊所發起的「球芽基金」，關懷偏鄉兒童，也關心有台灣國球之稱的棒球基層養成教育。

今年7月11日開幕的順天環匯酒店，2至4樓為精品酒店樓層，5至20樓是台中首家酒店式行政公寓，目前已成為中部外商企業外派員工長期住宿的首選。其中，酒店式行政公寓有219間套房，均配置廚房設施，包含電陶爐、冰箱、微波爐及濾水器，以及設置洗烘衣機，加上員工熱忱及有溫度的貼心服務、每月精心規劃Happy Hour等活動，讓順天環匯宛如外來旅客的第二個家。

順天環匯酒店位於台中12期重劃區，距離高鐵台中站、七期新市政中心、逢甲夜市及中科園區均僅數分鐘車程，為目前台中最新精品酒店的代表品牌之一。每逢週末及國定假日、總是一房難求，目前平均住房率逼近七成。

(工商 )