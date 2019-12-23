行政院長蘇貞昌今日出席「台9線南迴公路拓寬改善工程全線通車典禮」，親自擔任駕駛，開吉普車載著工程人員代表，巡禮台9線南迴公路拓寬改善工程。

交通部表示，該工程經費總共新台幣227億元，北起台東縣太麻里鄉香蘭村，南至屏東縣獅子鄉草埔村，分為香蘭－金崙段（A段）、金崙－大鳥段（B段）及安朔－草埔段（C段），長約36公里，因截彎取直，改建完長度為30公里，縮短屏東及台東往返時間30分鐘，打造高屏與台東安全可靠的聯外公路。

蘇貞昌致詞時表示，台灣如能團結合作戰勝困難，交通攜手合作，天地是無限寬廣，如同台東與屏東、南部與北部、西部與東部的互相連結，達成交通的最高境界「讓大家有一條更舒適、更安全、更方便的回家道路」。他也提到今天是來沾大家的光榮，不僅是感謝南迴公路，並包括西濱快速道路、蘇花改及南迴鐵路電氣化等許多的公共工程人員。

行政院表示，為了感謝一路上辛苦付出的人員，蘇貞昌特別擔任司機，開著紅色吉普車載著公路總局江金璋處長、互助營造公司的夫妻檔，協理郭鑑智和主任鄭敬伶；另一輛吉普車則由公路總局陳彥伯局長載著嶸銓機械公司黃禾富經理及黃睿英主任；車隊後頭則是所有工程英雄們。由院長帶著大家進行隧道巡禮，一路從台東安朔端穿過到達屏東端草埔，除了象徵該路段首次通車的特別意義，也再次表達院長最深的感謝。

蘇貞昌笑稱，他上次駕駛吉普車是13年前雪山隧道通車，還問同車的工程人員，會不會緊張？

蘇院長回憶，50年前，他曾騎著腳踏車從屏東家中出發，沿著台一線轉向南迴公路，一路騎到最高的壽卡，最後再往下到台東大武，坐在海濱，看著太平洋。如今50年前的道路與今天辛苦開闢的道路很不一樣，如同今日的台灣也不一樣了。

(工商 )