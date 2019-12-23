樺漢旗下興櫃沅聖（6638）23日公告，占營收1成以上的大客戶因重大供應鏈策略調整，變更ODM設計，確定未能爭取到目前主要出貨機種其中一項換代產品，其產品在今年上半年貢獻營收約32％，公司表示將以四策略因應，持續爭取新訂單。

沅聖專攻智慧家庭市場，成功打入亞馬遜供應鏈，負責生產等產品，為樺漢旗下小金雞，今年前11月營收約占樺漢1成比重，此次傳出掉單訊息，據了解是由於美系智慧門鈴大廠去年被亞馬遜收購，進行供應鏈分散調整，導致原先四款出貨機種有一款沒能取得新一代訂單。

沅聖公告指出，因主要客戶有重大供應鏈策略調整，變更ODM設計，經本公司持續與該客戶密切溝通爭取後，已確定訂單受到影響，未爭取到主力出貨產品其中一項的換代機種，該現行出貨機種今年上半年度占營收32％，且除了上述主力機種外，其餘機種將依照客戶提供預示量備料及出貨，但其餘機種仍受到客戶供應鏈調整策略影響，出貨量可能下滑。

針對未能取得美系客戶部分機種訂單，沅聖將採四策略因應，第一、對換代機種進行改良，並提升性價比，持續爭取客戶採納；二、持續爭取該主要客戶現有機種訂單及其他新機種開發案；三、配合其他現有客戶擴大業務發展規劃；四、爭取物聯裝置新客戶開發案。

事實上，沅聖今年積極進行產品型態跟客戶型態調整，陸續引進其他產品線跟技術客戶，朝向安防，強固型手持裝置等方向發展，希望改變單一客戶比重較高的情況，全年力拚營收、獲利成長，前11月營收70.99億元，年增8.85％。

不過，沅聖成功拿下另一款主流機種後續訂單，且兩款機種持續出貨，公司預計智慧家庭市場商機持續發酵，空出產能反而有助於服務其他客戶，同時加速調整客戶訂單過於集中現象，明年業績將維持今年水準。

(工商 )