禾聯碩今年上半年EPS為5.96元，前三季EPS達9.32元，雙雙居家電業上市公司之冠，23日董事會決議上半年配發現金股利4.0元，以今日收盤價98.5元計算，現金殖利率4.06％。除息交易日訂為2020年3月20日、除息基準日為2020年3月28日。

禾聯碩11月合併營收3.86億元，年減7.31％；前11月合併營收53.54億元，年增7.48％。今年力拚全年合併營收優於去年同期，上週三剛發表全系列大小家電新產品，禾聯碩希望藉此帶動2020年業績比2019年成長5％～10％。

(工商 )

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