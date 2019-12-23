禾聯碩23日董事會 通過上半年配發現金股利4元 20:122019/12/23 工商 沈美幸 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 禾聯碩今年上半年EPS為5.96元，前三季EPS達9.32元，雙雙居家電業上市公司之冠，23日董事會決議上半年配發現金股利4.0元，以今日收盤價98.5元計算，現金殖利率4.06％。除息交易日訂為2020年3月20日、除息基準日為2020年3月28日。 禾聯碩11月合併營收3.86億元，年減7.31％；前11月合併營收53.54億元，年增7.48％。今年力拚全年合併營收優於去年同期，上週三剛發表全系列大小家電新產品，禾聯碩希望藉此帶動2020年業績比2019年成長5％～10％。 (工商 ) #聯碩 #合併 #2020 #合併營收 #上半年 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜被爆少年曾坐牢 韓辦赴北檢提告：選後追究到底！ 12:502019/12/19 政治 韓政見會吃大補丸 媒體人讚：選情翻轉了 12:472019/12/19 政治 國際網紅不花錢？喜樂島嗆：「編這麼多預算想幹嘛」 14:402019/12/19 政治 韓營拿新聞打臉電火球 移工也算觀光客？ 14:012019/12/19 政治 蔡韓政見會駁火 幕僚澄清：全靠蔡臨場反應 14:062019/12/19 政治 《文創股》新品＋改版，紅心辣椒：明年要夠嗆 14:152019/12/19 財經 雨的遊行「平時不買CD的人 看過來！」22日登台開唱 15:122019/12/19 娛樂 不滿同志友人票投小英 劉樂妍含淚怒投他：走著瞧 15:012019/12/19 娛樂 酸蔡英文讀稿還編故事 名嘴轟：妳生病了 16:012019/12/19 娛樂 返鄉列車啟動！台鐵局公布選舉加班車次 16:432019/12/19 生活 財經熱門新聞 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 美國再對華為出殺招 台積電這製程躲不過？ - 財經 除息前押20張…慘了？他爆買台積電驚天秘密 - 財經 韓媒賤招黑台積電掉槍！美企CEO跳出來揭驚人真相 - 財經 突破高通、華為防線 聯發科5G大啖肥單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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